UUS MAJANDUSKRIIS UKSE EES? Eestlaste tarbimine väheneb. Jaekettide esindajad: eelistatakse varasemast odavamat toidukaupa

Eesti majandus näitab selgelt jahtumise märke. Kõrge inflatsioonitase on löönud augu tarbijate rahakotti ning mõjutanud nende ostukäitumist. Eesti Pank leiab, et ees on raskemad ajad, kuid põhjust rääkida majanduskriisist veel ei olevat.