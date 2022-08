FOTOD | Kadriorus põlenud korteris ajas rendiäri skandaalne ekspoliitik. Tulekahju algas üürniku uskumatust hooletusest: „Ma tunnen end nii süüdi!“

Ööl vastu pühapäeva sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas põleb viiekorruselise maja kolmanda korruse korter. Pisut pärast kella kaht öösel pandi põlengule piir. Tervisekontrolliks viidi haiglasse kolm inimest, nende seas kaks last. Praeguseks on kõik nad haiglast välja saanud.

Selgub, et korteris ajas rendiäri skandaalne ekspoliitik Tarmo Lausing. „Ma tunnen end nii süüdi!“ ütleb temalt korterit rentinud prantslanna. „Eriti kui ma nägin kõiki neid inimesi koos väikeste lastega, kes pidid põlengu tõttu oma kodudest lahkuma. Ma ei ole üldse magada saanud, sest tunnen end nii halvasti!“