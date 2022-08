Toomas Alatalu | Narva astus Eesti riigi vastu ka 30 aastat tagasi

Kuidas kellele, aga mulle tuletas Narva tankietenduse alguses kõlanud lubadus langetada eesriie 25. augustiks meelde, et sel kuupäeval on seal juba midagi juhtunud. Pole kindel, kas kõik tänased tegijad seda teavadki! Fakt see, et kui kogu Eesti vabariik võttis oma taasiseseisvumise teate 20. augustil vastu sinimustvalgete lippude all, siis Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe võimuhoonetel lehvisid edasi ENSV lipud. Veel 22.08 kinnitas Narva linnapea Vladimir Tšuikin, et täidab 17. märtsil 1991 toimunud rahvahääletuse otsust, mis teadu toetas Kirde-Eesti NSV loomise ideed.