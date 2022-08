Oma Kihnu kodu hoovi kohviku loonud Eve: sõna „ei“ ma ei kuulnud sel teekonnal vist üldse

Kohvik on avatud kuuel päeval nädalas ning enamuse ajast toimetab Eve seal täitsa üksinda. Praegu on mõnevõrra abis ka Tallinnas elav tütar ning sama teeb abikaasa, kui on parasjagu töölt kodus. „Ma ei tea kunagi hommikul, kui paljudele inimestele on mul vaja süüa teha,“ tunnistab kohviku perenaine. Kogu toit valmib samal päeval, ainsana koorib ta kartulid õhtu varem valmis. Sealjuures käsitsi.

Üsna tihti kirjutatakse, et uurida, mida kohviku menüüs leidub. Otsest vastust sellele ei olegi. „Kihnu värk ju – kogu kaupa ei saa saarelt ning osa tuleb mandrilt tuua. Seega teen ma süüa selle järgi, mis mul parasjagu kapis on. Näiteks, kui mul on värke kala, siis järgmisel päeval on menüüs praeahven,“ kõneleb Eve. Tavaliselt on valikus kolm-neli erinevat kodust rooga, lisaks värsked koogid ja saiakesed.

Neljapäeviti on kohvik suletud, sest aega peab jääma ka dokumentidega tegelemiseks, kodus toimetamiseks ja puhkamiseks. „Seda pahameelt peame küll korra nädalas enda peale võtma. Abikaasa sai just täna hommikul sugeda, et mis mõttes on kohvik kinni ja nüüd peab homseni ootama…“

Aga kuidas Sireli kohvik siis ikkagi on võitnud nii kohalike kui ka turistide südamed? On ju Kihnus teisigi toidukohti. „Seda mina ei tea, miks just siia jõutakse. Mina annan lihtsalt endast parima, et toit oleks maitsev ja iga päev värske. Tundub, et hea sõna liigub ringi,“ kehitab naine õlgu. Muuseas, tihti ootavad inimesed isegi järjekorras, et kohvikusse sööma saada. „Mul on aias koht, kus ma kartuleid koorin, ja inimesed vahepeal küsivad, kas sinna võib ka istuma minna. Ma olen öelnud, et istuge, kui tahate,“ naerab Eve.

Pere toetus on täielik – juba algusest peale

Eve kinnitab, et tema abikaasa ja tütar on algusest peale väga toetavad olnud. „Ilma toetuseta ei saa midagi – sa ei tee ilma toetuseta mitte midagi head siin ilmas! Minu lähedased andsid rohelise tule ja ütlesid, et tee oma unistused teoks,“ sõnab ta. Tõsi küll, abikaasa ja tütar, on viimasel ajal hoopis veidi kaasa tundnud – sest tegemist-toimetamist on niivõrd palju! „Täna nad just rääkisid mulle, et vaadaku ma, et see kõik mul tervisele ei hakka. Ma vastasin, et ei tunne seda ja kui hakkan tundma, siis panengi uksed kinni. Praegu on mul igatahes küll palju energiat,“ seletab kohviku perenaine.

Kohvik on avatud ligi pool aastat, kevadest kuni sügiseni. Talvel on vaikne, kuid vajadusel on ka külmemal ajal turistidele toitu valmistatud – siis tuleb lihtsalt ettetellimus teha. Hooaega on aidanud pikendada soojuskiirgurid, mis on kohvikusse paigutatud.