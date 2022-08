Juhtkiri | Millest Jüri Ratas kongressikõnes rääkimata jättis?

Ratase kõne puhul on aga oluline mitte niivõrd see, millest ta rääkis, vaid hoopis millest kõnelemata jättis. 1000-eurose keskmise pensioni nõudmine järgmise valimistsükli lõpuks kahtlemata imponeerib eakatele ja oli oodatud uudiseks, kuid kõrget inflatsiooni arvestades võib tegu suuresti olla ka isetäituva unistusega. Et keskmine pension peab moodustama 40 protsenti keskmisest palgast, siis sisuliselt prognoosis Ratas keskmiseks palgaks nelja aasta pärast 2500 eurot.

Kuid kõnes käsitlemata asju kogunes üllatavalt palju ning on selge, et tegu ei olnud Ratase hajameelsusega. Sest ajal, mil kogu maailm elab kaasa ukrainlaste võitlusele Vene vägedega, ei leidnud Ukraina sõda Ratase kõnes äramärkimist millegi enamaga, kui osana maailmas toimunud muutuste loetelust: „Venemaa agressioon Ukraina vastu, energiakriis, rekordiline hinnatõus.“ Et Ratas idanaabri eeskujul ei nimetanud sõda sõjaks, siis kas tasub see järgmistel valimistel tõesti ära venekeelsete häältesaagi näol? Kas venekeelsete hääli aitab tagada seegi, et Ratas ei käsitlenud sisuliselt üldse riigikaitset, eestikeelsele haridusele üleminekut, punamonumentide ja Narva tanki ärakoristamist, samuti mitte Ukraina sõjapõgenike teemat või paneb selline maailmavaateline ignorantsus seniseidki eestikeelseid valijaid tsentristidele alternatiive otsima?