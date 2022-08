Soome valitsus kaalub Venemaa viisakeelu kehtestamist: „Selle eest oleks pidanud hoolitsema nädalaid tagasi!“

Grahn-Laasoneni sõnul oleks otsus tulnud teha juba varem. Ta viitab Soome avalik-õigusliku ringhäälingukontserni Yle artiklile, mille kohaselt tuleb valitsus järgmisel teisipäeval kokku, et arutada piiranguid, mis puudutavad Venemaalt Soome jõudvaid turiste.



„Valitsus kaalub järgmisel nädalal, kas ta kavatseb piirata Venemaa kodanike turistiviisasid, kirjutab Yle. Järgmine nädal! See on midagi, mille eest oleks pidanud hoolitsema nädalaid tagasi. Soomlased väärivad paremat juhtimist,” säutsub Grahn-Laasonen Twitteris.