Ene Pajula | Mammi tahaks loota, et Eestis vabariigis kehtivad Eesti vabariigi seadused

Ajakirjanikud on sillas, uudiseid punamonumentide kohta tuleb söögi alla ja söögi peale. Ei mingit hapukurgihooaega! Mammi meelest oli päris naljakas see, et erakond, kes süüdistas valitsust liigses Ukraina-sõbralikkuses ehk väheses Vene-meelsuses, asus punamonumentide vastu raevukalt sõna võtma. Mammile meenus järjekordselt see tore anekdoot, kui juudilt küsiti: palju on kaks korda kaks, ja juut vastas, kuidas härrad soovivad? Kuna selles, et punamonumendid tuleb maha võtta, on kõik erakonnad harvaesinevalt ühel meelel, siis nüüd ei jäägi muud üle, kui selgitada välja, kes on selle kõige tulisem poolehoidja.