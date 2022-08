„KORJASIN KILDE PALJASTE KÄTEGA.“ Sõjapõgenik jäi lõhutud autoakna pärast töötuks. Õnnetuse põhjustajad naersid: see on juba kolmas aken!

Oleksandr Tymofieiev räägib, et teda pani 26. juulil juhtunu jahmatama. „Muru niitnud mehed veel naersid, et see on juba kolmas aken, mille nad ära lõhkusid,“ räägib Oleksandr, kes kutsus kohale politsei. Tuli välja, et autoakna ära lõhkunud mehed töötasid firmas Puhastusproff. Kohale oli kutsutud ka nende ülemus. Politseinikud ütlesid, et kui koristusfirma kavatseb kahju hüvitada, siis ei pea Oleksandr juhtunu kohta avaldust kirjutama. Nii lepitigi kokku. „Ma ei tahtnud mingit konflikti, aga seda raha on mul hädasti vaja – ma olen kolme lapse isa võõras riigis, kus meil pole mitte midagi,“ ütleb ta.