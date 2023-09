Üks kits läks üle tee? Võtke hoog maha, tal on sõber kaasas!

Praegu, augusti keskpaiku, võivad mõned kitsed lasta ringi veel ka seetõttu, et pisut uimasematel pole jooksuaeg päris läbi. Kitsede puhul tähendabki see periood aastast jooksmist ja lõpuks veel ka ringis jooksmist. Proua kaber suvatseb nimelt ovuleeruda alles pärast tunde kestnud tagaajamist, mis kulmineerub maastikule sõrgadega 0 või 8 joonistamisega: emasloom ees, sokk järel, pärast on kohe vagu maas.