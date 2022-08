RIIGIDOKUMENDID VETSUPOTIS: FBI haarangu ajendiks võis olla Trumpi hooletus

Laske käia, avaldage ära. USA eelmine riigipea jääb endale kindlaks, et tema residentsis toimunud FBI haarang on puhas poliitiline tagakius, kuid julgustab siiski ametivõime rahvale avaldama dokumente, mis põhjendavad läbiotsimise tagamaid. Anonüümsete allikate sõnul viis president pärast ametist lahkumist endaga kaasa pataka tuumasaladuste dokumente. Kui nii, siis on pahasti, sest seda ta päris kindlasti teha ei tohtinud.