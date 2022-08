JÕUDU MITME MEHE EEST! Rammunaised kandivad rehve ja suruvad palke. Uustulnukas: „Läksin põhimõtteliselt tundmatusse.“

„See, et ma trenniga regulaarselt tegelen, on igapäevaeluga toime tulemiseks vajalik ja oluline. Olen oma erivajadusega poja hooldaja. Ta on täiesti lamaja laps ja kaalub juba ligi 40 kilo. Nii et temaga toimetamiseks pean olema tugev!“ räägib rammunaine Ave Mikk. Mida peavad naised tegema, et saada sama tugevaks kui Pipi Pikksukk?