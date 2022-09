Mis võib olla migreeni, unepuuduse ja depressiooni tegelik põhjus?

Relaxationlandi missiooniks on kasvatada teadlikkust CBD osas ning just sellega aktiivselt ka tegeletakse – sageli käiakse laatadel ning vesteldakse inimestega personaalselt. Tänaseks on üha enam inimesi kursis sellega, kui olulisel määral on omavahel seotud CBD ja hea tervis.

Foto: AIRI Leon

Teadagi, et tee joomine on üleüldiselt meie organismile kasulik aga miks just CBD kanepitee?

1.Kuna elame ajal, mil elutempo kasvab ulmelise kiirusega, siis stress ning depressioon on meie igapäeva elu lahutamatud osad. Tööstuslik kanep on suurepärane vahend rikastamaks oma endokannabinoidsüsteemi, sest stress ja ärevus on tihti tingitud just nimelt endokannabinoidsüsteemi defitsiidist.

2. Valuvaigistav toime CBD kanepiteel – erinevad ravimid nagu morfiin, ketamiin, ibuprofeen jne tekitavad endokannabinoidretseptorite vähenemist, mis omakorda viib meie keha endokannabinoidsüsteemi defitsiiti. CBD kanepiteel on valuvaigistav toime ja samal ajal rikastab ta meie endokannabinoidsüsteemi.

3. Paljud CBD kanepitooted on väga kallid, kuna nad on ekstrahheeritud kujul. CBD kanepitee on soodsam variant kallitele alternatiividele ja arvestades tagasisidet, siis ei saa öelda, et CBD kanepitee toime oleks halvem.

4. Relaxationland CBD kanepiteedele on lisatud erinevaid marju ja vürtse, mis omakorda annavad lisandväärtust nii maitse kui omaduste poolest. E-poes on ka toodete juures välja toodud kõikide kanepiteede erinevad lisandväärtused.