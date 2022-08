METS VÕIDELDI ASFALDIVABAKS! „Kaks prouat lausa nutsid, et nende kodumetsa maha võetakse.“

Teisipäeval avalikustas Tallinna linnavalitsus, et Sütiste metsa planeeritud kergliiklusteed siiski ei tule. Abilinnapea Vladimir Svet sõnab, et otsus tuli kohalike elanike resoluutse vastumeele pärast. Piirkonna elanikud aga tõdevad, et selja taga on pikk võitlus metsa säilitamise eest. „Me pidime end uksest sisse võitlema. Saime palju toetust elanikelt ning see motiveeris jätkata,” sõnab Sütiste metsa seltsi eestvedaja.