Mis juhtus Helenaga (32) ühel täiesti tavalisel reisil?

Testimine oli iseenesest lihtne verevõtmise protseduur ja proovi vastused tulid väga kiiresti – loomulikult ei olnud kellelgi mingit haigust. Minu testitulemus aga viibis ja sain selle teistest paar päeva hiljem. See muutis mind juba veidi murelikuks. Uskumatu... aga see oli positiivne! See hetk oli nagu külm dušš, kuidas see võimalik on – ma ei ole ju midagi valesti teinud, minuga ei saa seda juhtuda!

Käisin mõttes läbi kõik võimalused, kust ma nakkuse saada võisin, nii kodus kui ka reisidel olles. Olen olnud kuni 2006. aastani doonor, järelikult kuni selle ajani olin nakkusevaba, sest doonoriveri on alati kontrollitud. Järelikult pidi kokkupuude viirusega juhtuma hilisematel aastatel. Enda arvates võisin nakatuda USA reisil, sest käisin seal rannast leitud „huvitavas” pediküüris. Juba tookord oli mul seda rannasalongi nähes tunne, et see pole just päris see. Kuna meeleolu oli mõnus, ilm soe ja tegija näis vilunud, nautisin seda siiski väga. Pediküüri tehes lõikas ta mulle paaril korral veidi sisse, kuid see ei tundunud mingi ohumärgina. Mul on ka väikene tätoveering ning kulmude ja huulte püsimeik. Lasin need protseduurid teha küll Eestis, aga loodan väga, et siinsed teenusepakkujad on nakkuse vältimisel hoolsad ja piisavalt teadlikud. Tänaseks tean, et nakatumise vältimiseks ei piisa tätoveerimisel pelgalt tätoveerimisnõela vahetusest, vaid peab vahetama ka värvitopsi. Püsimeik kogub naiste seas järjest enam populaarsust ja tihti ei seostata seda tätoveeringuga, aga ohud on siin samad. Veenduge, et neid protseduure teevad teile ikka professionaalid, kes täidavad vajalikke hügieeninõudeid.