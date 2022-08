Kontrollkäigul patrull valmistas eakale prouale hommikusööki

„Politseitöös tuleb ette kõiksugu olukordi ning isegi kokandusoskused võivad tulla kasuks kellegi aitamisel. Teisipäeval saime arstilt palve kontrollida, kas eelmisel päeval ravilt lahkunud 75aastane proua on ikka jõudnud ilusti koju ning kuidas on tema tervis. Kui patrull pensionäri elukohta saabus, selgus, et naine ei ole eelmise päeva õhtust alates midagi söönud. Oodates kiirabi, valmistas politseipatrull toredale daamile hommikueinet. Menüüs oli praetud muna röstitud saiaga ning joogiks soe tee. Kiirabi vaatas naise üle ning tõdes, et tervis on pärast sellist hoolitsust ja tähelepanu igati normis.“



“Kuigi meil oli rõõm prouat aidata, ei jõua me paraku iga üksiku eaka juurde. Seepärast tuletame meelde, et kõik võiks rohkem huvi tunda, kuidas läheb meie eakatel sugulastel ja tuttavatel. Üksikud eakad vajavad tuge ja hoolt, seega märkame ja abistame neid rohkem,“ paneb politsei inimestele südamele.