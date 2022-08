GRAAFIKUD | OMIKRON TÄIDAB HAIGLAID KESET SUVE! Kuidas edeneb vaktsineerimine sinu tohtril?

Ehkki koroonapiirangutest ja erinevatest vaktsineerimiskampaaniatest on jäänud ainult mälestused, siis haigus ise pole kuhugi kadunud. Keset suve on haiglas koroonapatsiente kaks korda rohkem kui aasta tagasi ja 15 korda rohkem kui kahe aasta eest. Õhtulehe kasutuses on kõigi 784 perearsti nimistu kohta detailsed andmed, kes ja kuhumaani on vaktsineerimisega jõudnud. Vaata tabelist, kui usin kaitsesüstija on olnud sinu perearst! Samuti seda, kuidas on lood mujal Euroopas.