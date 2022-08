UUTE VALITSUSTE NEEDUS? Kaja Kallas nakatus taas koroonaviirusega

„Panen kõigile südamele – palun olge ettevaatlikud ja jälgige oma tervist. Covidit on praegu palju liikvel. Hoidke palun eriti oma riskirühmadesse kuuluvaid lähedasi. August-september on ka hea aeg teha uus tõhustusdoos – see ei tähenda, et te kindlasti haigeks ei jää, kuid aitab tagada, et haiguse kulg oleks võimalikult kerge,“ soovitas peaminister.