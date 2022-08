VASTU UUELE KOROONASÜGISELE: vaktsineerida või mitte?

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi ja terviseameti endise hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul ei maksa hetkel tervetel ja noorematel inimestel liialt muretseda, sest olukord on täna teistmoodi. Samas paneb Popov südamele, et augusti lõpus-septembri alguses peaksid kindlasti uutele tõhustusdoosidele mõtlema vanemad kui 60aastased ning riskigruppi kuuluvad inimesed. „Kaasaarvatud tervishoiusüsteemi töötajad ja kõik need, kes tegelevad vanemate inimeste hooldusega ning nendega, kes vajavad toetavat abi. Sama on ka [sotsiaalministeeriumi ‒ K. R] immunoprofülaktika ekspertkomisjoni hinnang, millega olen päri,“ ütles puhkusel viibiv Popov Õhtulehele.