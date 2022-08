Juhtkiri | Päästeametist on saanud kassiabi

Kui me aga võtame päästeameti 78 miljoni eurose aastaeelarve ning jagame selle aastas tehtud ligi 28 tuhande väljakutsega, siis saame ühe väljakutse hinnaks üle 2800 euro. Sõidab ju helistamise peale välja pool miljonit eurot maksev tippvarustuses päästeauto, sees neli päästjat, kes kõik tahavad palka saada, auto rüüpab kütust – nii need kulud tekivadki.

„Päästeamet ei avalda ühegi elu päästmisele kuluvat summat, sest iga elu on hindamatu väärtusega,“ teatas päästeamet loomade-lindudega seotud väljakutsete kohta. Kui Õhtuleht nädal tagasi kirjutas kodus kukkuvatest ja abi ootavatest eakatest, oli päästeameti seisukoht inimeste puhul märksa karmim: „Majanduslik kahju, mis sellega kaasas käib, on röögatu!“ Kes vastutab, küsis päästeamet inimeste päästmise puhul nõudlikult.

Kuid sama küsimus tuleb esitada ka loomade-lindude puhul. Raha, mis kulub kasside ja lindude tagaajamiseks, võiks kuluda hädapärasemate asjade peale, kui pidevalt on jutuks olnud ameti alarahastamise teema. See ei tähenda, et loomad ja linnud peaks abita jääma. Öeldakse, et tasuta lõunaid ei ole olemas. Looduses märgatud linnule päästeametit kergel käel kutsuma soodustabki teadmine, et abi kutsumine on tasuta. Maksavad selle kinni aga kõik maksumaksjad.