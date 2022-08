Seisukoht | Õpi süüa tegema enne kui nälg parimaks kokaks saab

Sellest hoolimata tundub, et nii mõnedki on soovinud selle eest silmad sulgeda. See, millise usinusega (61 kg toitu inimese kohta, uuring „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas”) me toitu ära viskame, on hämmeldust tekitav. Lisaks veel juurde nähtused, millega ma oma töös igal sammul kokku puutun – kas ikka on turvaline süüa säilivuskuupäeva ületanud toitu? Kas ikka on okei teha sööki eelmise päeva jääkidest, see on ikka laisa perenaise tunnus? Või: mul pole mõtet kodus süüa teha, sest väljast tellida on odavam (aga issand, ikkagi nii kallis, pluss kojutoomistasu).