SÕJAKOKKUVÕTE | Medvedev: see Eesti mutike ajas jälle natsijura

Kuulsaid Bayraktari lahingudroone tootev Türgi ettevõte ehitab Ukrainasse uut tehast. Ukraina suursaadik Türgis Vasõl Bodnar sõnas, et firma on end juba Ukrainas registreerinud, esitanud võimudele projektidokumendid ja ostnud sobiva maatüki. Ehkki juulis teatas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, et Vladimir Putin palus tal sõlmida Türgi relvatootjaga kokkulepe, eitas ettevõtte tegevjuht Haluk Bayraktar kategooriliselt sellist võimalust ja kinnitas, et droone Venemaale ei müüda. „Me ei teeks seda iialgi. Türgi toetab oma lahingudroonidega Ukrainat,“ toonitas Bayraktar.

Dmitri Medvedev ärritus Kaja Kallase üleskutse peale lõpetada Vene kodanikele turismiviisade andmine. „Pärast seda Ukraina klouni ajas Venemaa kodanike aadressil järjekordset natsijura Eesti mutike: „Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus.“ Siinkohal tahaks talle meelde tuletada järgmisi sõnu: „See, et teie olete vabad, pole mitte teie tegu, vaid meie tegematajätmine.““ Kallas kirjutas teisipäeval oma Twitteri kontol, et venemaalastele turismiviisade väljastamine tuleks lõpetada. Kallas tõi välja, et kuna lennuühendus Venemaaga on praegu suletud, tähendab see, et kui Schengeni riigid väljastavad viisasid, siis põhikoormust kannavad Venemaa naabrid – Soome, Eesti ja Läti. Ka Soome peaminister Sanna Marin pooldab venelastele turistiviisade väljastamise piiramist Euroopas. Eesti välisminister Urmas Reinsalu teatas 3. augustil Kiievis visiidil viibides, et Eesti esitab järgmise (ehk siis praeguse) nädala jooksul Euroopa Liidule ettepaneku keelata venelastele turistiviisade väljastamine. Eesti pole venemaalastele turistiviisasid väljastanud kevadest saati.