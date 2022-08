Pärnu Vanapargis pole enam haudu

Teises Maailmasõjas hukkunute omaksed pole pärast Eesti taasiseseisvumist ideoloogilistel kaalutlustel püstitatud mälestusmärki ja selle juures asunud haudu omaks pidanud. Nemad on 9. mail viinud lilli Alevi kalmistul asuva mälestusmärgi juurde, mis on sõjaga otsesemalt seotud.

Pärnu linnavalitsus ja pärnakad on aastaid soovinud mälestusmärgi kesklinnas asuvast pargist eemaldamist ja langenute säilmete sobivasse kohta ümbermatmist. Mälestusmärgi tegi „eriliseks“ fakt, et see on muuhulgas püstitatud iseseisva Eesti riigi kukutajatele, 1924. aasta riigipöördekatses osalejatele.