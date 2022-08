Umbusi jõe reostus osutus oodatust suuremaks, keskkonnaamet algatas kriminaalmenetluse

30. juulil sai keskkonnaamet teate, et Umbusi jõe vesi on kahtlast värvi. Selgus, et reostus pärines AS Pajusi ABF farmi silohoidlatest, kust silomahl lekkis sadeveekanalisatsiooni, mille kaudu jõudis silomahl mööda kraavi Umbusi jõkke.