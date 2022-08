Oleg Samorodni | Narva tanki kummardaja läks ukrainlasi tapma

Ukraina portaali Цензор.НЕТ peatoimetaja Juri Butussov postitas oma Facebooki lehele Vene armee sõduritelt leitud dokumendid. Need Vene sissetungijad tapeti Donbassis Slovjanski lähedal 3. augustil. Ühe hukkunu juurest leiti kuuekuuline leping Vene sõjaväes teenimiseks. Tapetud sõduril oli kaasas ka sünnitunnistus. Sellest dokumendist sai teatavaks, et tapetud mehe nimi on Igor Petrovitš Davõdov. Ja et see sama Davõdov sündis Narva linnas 1978. aastal.