„NAD MURDSID ISEGI MU SEIFI!“ Donald Trumpi kodus toimus suur haarang

Donald Trump kuulutas, et Palm Beachil asuva Mar-a-Lago häärberi „hõivas suur rühm FBI agente“. Ettevõtja ja poliitiku sõnul polnud selline käik vajalik ega ka asjakohane. „Nad murdsid isegi mu seifi,“ nurises endine riigipea. Trumpi ennast esmaspäeval toimunud haarangu ajal kodus polnud – teadaolevalt viibis ta New Yorgis. Mar-a-Lago kuurort, millest on presidendikarjääri järel saanud Trumpi peamine residents, paneb suviti uksed kinni.