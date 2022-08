SÕJAKOKKUVÕTE | Okupandid plaanivad libareferendumeid korraldada relva ähvardusel

Melitopoli linnapea Ivan Fjodorov lubas usutluses ameeriklaste väljaandele Newsweek, et kui okupandid peaksid üritama mingeid referendumilaadseid küsitlusi korraldada, teevad Ukraina partisanid neil elu põrguks. „Nad kavandavad seda juba augustis teha, kuid see on võimatu,“ kommenteeris ta. „Neil ei ole ju ei Melitopolis ega teistel okupeeritud aladel mingit toetust.“ See muidugi ei tähenda, et hääletustulemused poleks juba ette teada. Fjodorov selgitas, et hääletuspunkte ei julge keegi hakata püsti panema. Selle asemel olla Kremlil plaan saata „hääle“ saamiseks iga ukse taha sõdurid. Püssitoru ees saab ju olla vaid üks õige vastus, mida Kremli propagandameistrid rõõmsasti rahva palava soovina esitleda saavad. Ukrainska Pravda vahendab Fjodorovi sõnu, kes hoiatab, et okupantide sabarakkude nimed on Ukraina võimudele juba teada.