Juhtkiri | Narva paneb tanki ise muuseumi!

Sõltumata sellest, kas Narva volikogu ootamatu otsus tank ise teisaldada oli tingitud enne peaministri Narvas-käiku avaldatud survest või oli tegu hoopis katsega tankisaagas riigi käest initsiatiiv tagasi haarata – tähtis on asjaolu, et piirilinnas sellisele otsusele üldse jõuti. Olud pole enam need, mis 15 aastat tagasi pronksiöö aegu ning küsimus pole üksnes selles, et Eesti riik on tugevam, vaid tuntavalt muutunud on ka venekeelsete elanike seisukohad. Kui pronksiöö aegu skandeerisid rüüstajad naaberriigi nime, siis nüüd räägivad ka seni tanki teisaldamisele vastu olnud Eestist kui „meie“ riigist - muutus on põhimõtteline.