Peaminister Kallas Narvas: tank tuleb teisaldada kiiremini kui kahe nädalaga

Raik kirjeldas ka, et otsus tank eemaldada sündis viimaste päevade keerulises arutelus. Tankist saab Raiki sõnul muuseumi eksponaat. „Peaminister rõhuta,s et oluline on tempo, selles keegi ei kahtle,“ lisas Raik, kelle sõnul võib tanki teisaldamine aset leida kahe nädala jooksul.

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) sõitis esmaspäeval Narva, et rääkida kohalike juhtidega monumentide ümber tekkinud pingetest ja selgitada valitsuse otsust, miks punavõimu monumendid avalikust ruumist eemaldada tuleb.

„Narva inimestele on oluline, et tank jääb Narva. Sellest on kujunenud põhiküsimus,“ selgitas Raik.

Raik avaldas lootust, et Narvas pinged ei kasva. „Meie asi on oma inimesi rahustada, püüda lõpetada valve tanki juures, teha selgeks, et politsei valvab olukorda, et kaoks hirm, et tank viiakse öösel ära.“

Kallase sõnul peaks tanki teisaldama kiiremini kui kahe nädalaga. „Oluline on, et jälgime ka sisejulgeoleku olukorda. Minu soov ja palve volikogule oli, et peaksime tegutsema palju kiiremini.“

Raik vastas kriitikale, et kaks nädalat on realistlik aeg. „Peame [otsust] oma inimestele seletama tanki juures ja igal tänavanurgal,“ lausus Raik rõhutades, et pingeid on vaja kontrolli all hoida.

Küsimusele, kas Kallas isiklikult läheb Narva tanki juurde inimestega suhtlema, vastas Kallas, et sellist kavatsust tal ei ole: „Eestis on punamonumente 200-400. Mul ei ole kavatsust kõikide punamonumentide juurde minna.“