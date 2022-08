KUULA KÕNESID! | Muposse helistajate mured: „Seina taga on ufo!“, „Te ei ole ju mingi pornoliin“ ja „Kajakal tiib ripub. Miks te midagi ei tee?“

Munitsipaalpolitsei ehk mupo on süüdi enam-vähem kõikides asjades, mis linnas valesti on, muigab korrapidaja Marje. „Talvel olime süüdi nii selles, et oli liiga palju lund kui selles, et koristasime lund, sest siis tekib müra. Alati on ikka halvasti,“ nendib ta.

Tõeline nuhtlus – purjus helistajad

„Halloo? Uus aasta, eesti keeles ja vene keeles, eesti ja vene,“ kuuleb 31. detsembri õhtul telefonikõnele vastanud Marje. Vene-eesti segakeelt rääkiva helistaja keel on pehmem kui keskmine tarretis. Ta läheb üle vene keelele ja suudab lõpuks küsimuse kokku panna: „Mis kell Eestis ja Venemaal uus aasta algab?“

Kui inimestel pole kellegagi rääkida, kasutavadki mõned lobisemisvajaduse rahuldamiseks ükskõik millist telefoni. Suhtlemisvajadus kasvab aga eksponentsiaalses seoses tarbitud alkoholi kogusega. Mõni helistaja ei varjagi, et on parajalt jokkis. Kui liiga palju hundijalavett kõrist alla kallanud helistajad pole üldiselt agressiivsed, vaid lihtsalt tüütud, siis leidub ka rängemaid kõnesid.

