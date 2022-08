Narva valitsusliit otsustas tanki ise teisaldada

„Arvestades Eesti Vabariigi otsust viia ära Eesti avalikust ruumist kõik punaarmee monumendid ning meeleavaldusi, mis see otsus on Narvas põhjustanud, teeme otsuse kutsuda esimesel võimalusel kokku Narva linnavolikogu istung, kus võtame vastu otsuse anda Narva linnavalitsusele ülesande demonteerida Narva tank ning viia see ajutiselt ära hoiule suletud ja turvalisse kohta, mis asub Narva linna territooriumil,“ teatas koalitsioon.

„Kuna antud monumendi vastu on suur ühiskondlik huvi, siis loome Narva linnavolikogu juurde ajutise komisjoni, mis teeb otsused Narva linna valduses olevate kõikide punamonumentide tuleviku osas. Sellise komisjoni loomise pakkusid välja Narva elanikud ning me peame seda õigeks sammuks olukorras, kus peame saama selguse kõikide Narva territooriumil olevate punaarmee ja nõukogude monumentide saatuse osas."

„Me peame tegema otsused Narva punamonumentide tuleviku osas ja seda peavad tegema narvakad ise. Me mõistame väga hästi milliseid pingeid on Narva tanki teema ühiskonnas tekitanud ja me ei soovi protsessiga venitada, sest pingeid aina suurenevad. Mitte keegi Narvas ei soovi uue pronksiöö kordumist ja leiame selle küsimuse lahenduse tihedas koostöös kohalike organisatsioonidega. Meil on siiras lootus, et ka linnavolikogu opositsioon toetab meie ettepanekut ning me saame selle teemaga töiselt edasi liikuda,“ märkis Eesti 200 Narva piirkonna juhi Denis Larchenko.

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas leiab, et Narva linnavolikogu koalitsiooni otsus Narva tank ise demonteerida on õige ja julge ning näitab muutust, mis piirilinna juhtimises on toimunud.

„Pean väga märgiliseks seda, et nädala pikkuse läbirääkimiste tulemusel on narvakad ise jõudnud otsuseni tanki demonteerimise osas. Käisin reedel Narvas ja kohtusin meie meeskonna liikmetega, kust koorus välja otsus, et pingete leevendamise eest lasub vastutus narvakatel endil,“ märkis Kallas.

Kallase sõnul näitab Narva volikogu koalitsiooni otsus muutusi, mis piirilinna juhtimises on aset leidnud.

„Käisin reedel Narvas ja kohtusin meie meeskonna liikmetega, kust koorus välja otsus, et pingete leevendamise eest lasub vastutus narvakatel endil ja tuleb tegutseda. Eile kohtus volikogu koalitsioon ja võttis vastu otsuse, täna hommikul kohtuti veel linnakodanikega ja seejärel opositsiooniga ning nüüd liigutakse edasi, loodetavasti koos. See koalitsiooni otsus ilmestab hästi neid muutusi, mis piirilinna juhtimises on pärast viimaseid valimisi aset leidnud, kuid mis ei paista ehk veel linnast kaugemale välja. Tankiga ei alanud ega lõppe ka teemad, mis Narvas muutmist vajavad. Kuid tanki osas tehtud otsus on läbimurre nii narvakate endi arusaamades oma vastutusest kui ka Eesti lõimumise jaoks. Narvakad ise otsustasid, mõistes väga hästi, milliseid pingeid põhjustab see tank ja võtsid vastutuse.“