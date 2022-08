Igor Gräzin | Kas minister võib olla loll?

No see valitsus sadat kriitikavaba päeva küll ei saa. Kuna kogu tema töö-aeg on vaid kaks ja poolsada päeva. Ja kuigi paljud äsja ametisse saanud ministrid küllap saavad oma ametis hästi hakkama, on tänu Isamaa pingi ääretule lühidusele ilmnenud oht, mida oli aimata ka varem.