Kohviku loonud Villu: see on olnud metsik töö, aga ka metsik nauding!

Villu Uustalul oli varasemalt Tallinnas veganrestoran, mis mõni aeg tagasi uksed kinni pani. Mees on veendunud, et suurel määral sai neile saatuslikuks just korraliku äriplaani puudumine. Jah, tal olid teadmised toidu osas, kuid finantspoolest jäi vajaka.

„Mina tegelesin ehitamise ja menüü koostamisega ning äripartnerid pidid tegema äriplaani. Nad ei teinud seda ning nii me ebaõnnestusimegi,“ nendib ta. Uue toidukohaga alustades sai laotud tugev vundament ning see on kindlasti ka tema kohviku edu üks põhjustest.

Tervislik toitumine kogub üha enam tuure

Töötukassasse sattus Villu paljuski sõbra mahitusel, kes osales ettevõtluse alustamise koolitusel ja püüdis firmat avada. „Kartsin algul, et see on hästi peen materjal, millega ma ei jaksa ega viitsi tegeleda. Sõber, olles lihtne maapoiss, ütles, et kui tema sai hakkama, siis saan mina ka,“ muigab ta.

Esiti ei olnud ka kindlat teadmist, mis ettevõte asutada – peast jooksis läbi näiteks food trucki loomise mõte. „Teiste ideedest ja äriplaani kallal töötamisest tekkis arusaam, et tahan naasta uuesti toidumaailma. Ja veel tugevamalt kui varem,“ sõnab ta.

Nii saigi loodud Tallinna vanalinna kohvik Oats, kuhu muuseas tulid kaasa kõik töötajad eelmisest toidukohast. „See on tervislik, kohalikust toorainest ja maitsev. Peamine rõhk on sellel, et igaüks leiaks midagi head. Suhkruid me toitudesse ei pane ja põhimaitseaineteks ongi sool ja pipar. 70% toiduvalikust on vegan,“ kirjeldab Villu. Külalisi jõuab nende kohvikusse iga päevaga üha enam ning pole ka imestada – tervislik toitumine on tõusujoones. „Inimesed on keha osas teadlikumad. See on trend… või tegelikult ma isegi ei tahaks seda trendiks nimetada, olgu see pigem standard. Lõppude lõpuks on ju terves kehas terve vaim.“

Kokandusmaailmas alati iseõppija