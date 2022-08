Magnet Lounge rõõmustab maitsvate kokteilide ja Tallinna parima vesipiibuga!

Esimene oluline pluss ongi Magnet Lounge’i asukoht väikese jalutuskäigu kaugusel linna tsentrist. Kui ühelt poolt asub see suurema tuiksoone läheduses, siis teisalt on Poordi tänav mõõdukalt privaatne ja rahulik. Ilusa ilmaga on ideaalne istuda välialal – nautida saab melu, kuid samal ajal kogu saginast veidi eemal olla.

Magnet Lounge’i sisse astudes tõmbab esmalt tähelepanu skandinaavialik valgusküllane interjöör. Oma särtsu annavad nii stiilsed laudade kohal rippuvad valgustid, sinised tugitoolid kui ka maitsekad maalid seintel. Ja siin on ruumi! Lauad on üksteisest piisavas kauguses, mistõttu ei ole ohtu, et kõrvallaua seltskonna jutusagin hakkab häirima.

Foto: Rasmus Kooskora

Ega väga pikalt ei saagi interjööri imetleda, sest juba haaravad tähelepanu leti taga seisvad teenindajad, kes tervitavad rõõmsalt. Muuseas, isegi Magnet Lounge’i perenaine Ursula toimetab ringi ja pakub külalistele head-paremat.

Loomulikult on teenindus lauast, kuid kes soovib, saab menüüga juba leti taga tutvuda. Eriti äge on just kokteilimenüü, kus on ligi 20 erinevat jooki. Nii et valikut on! Menüüst leiab nii tuttavaid tegijaid nagu Aperol Spritz ja Moscow Mule, aga ka täiesti teistsuguseid põnevaid jooke. Näiteks Roosa Colada on natuke nagu Piña Colada, kuid lisatud on ka vaarikapüreed… Või siis Tikri Spritz, mis on justkui Aperol Spritz, aga Aperoli asemel on Nudisti Princessa liköör. Teenindaja aitab leida just külalise jaoks sobiva maitse ning erilised maitseelamused on garanteeritud!

Aga mis on siis ikkagi see kõige suurem hitt kokteilimenüüs? Sõbralik töötaja teatab hetkegi mõtlemata: „Grand Passion – see on mõnusalt külm ja suvine.“