Jüri Ratas pooldab tankimonumendi paigutamist muuseumisse: see ei kuulu avalikku ruumi

„Selge on see, et tank on sõja- ja taparelv. Avalikku ruumi ta ei sobi ja tuleb sealt ära viia,“ sõnas Jüri Ratas (Keskerakond) Delfile. Kuhu tankimürakas viia, Ratas hetkel soovitada ei osanud, kuid tõi välja, et sobivaks paigaks oleks iseenesest muuseumikeskkond.