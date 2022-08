Jaanus Järs | Kriisiaja paradoksid  

Maskide paradoks. Milline vahva teema! Riietusese, millega saab samaaegselt end varjata ja esile tuua, järgida moode ja trende. Kõigepealt jutud, et mask mõlemal pool püüab kinni üle 90% viirustest. Teiselt poolt jutt, et mask kogub viiruseid ja soodustab nakatumist. Hiljem parandused, et kaitseb, aga võibolla 20-30% ulatuses. Poodide keeldumine maskita ostjate teenindamisest ja vintsklevad vabadusvõitlejad turvamehe haardes.