Politsei sõidutas ravile vigastatud toonekure

3. augusti päeval märkasid autoga sõitnud patrullpolitseinikud Kalvi ja Lauri, et Raikkülas viipavad lapsed abi saamiseks neile lähenevale politseimasinale. Kohale jõudes selgus, et tee ääres oli viga saanud toonekurg ning lapsed palusid politseinikel teda aidata, teatas Lääne prefektuur oma Facebooki lehel. Kohalikud politseinikud teadsid, et Kehtnas aitab karvaseid ja sulelisi Imeloomade Selts MTÜ ning toimetasid kure politseimasinaga nende hoole alla.