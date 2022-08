Lapse surma põhjustanud ema taotleb kohtus vangistuse edasilükkamist

Riigikohus tegi märtsis otsuse, kui tunnistas Sirli Mändmaa lõplikult süüdi selles, et oma tegevusetusega põhjustas ta HI-viirusega sündinud tütre surma. Ühtlasi jõustas kõrgeim kohus maakohtu varasema otsuse, mille kohaselt määrati surma põhjustanud emale kaheksa aasta pikkune vanglakaristus. Aprillis pidanuks Mändmaa ilmuma vanglasse karistust kandma, kuid seda ta ei teinud. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplase sõnul esitas Mändmaa kohtule avalduse, et on haigestunud ja taotleb seetõttu vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist. Kohut see ei veennud. Nüüd on asi taas Harju maakohtus arutusel, kuna Mändmaa taotleb vangistuse edasilükkamist. Kohtuasi on kinnine.