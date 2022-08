Strippari väidetavas vägivallajuhtumis pole süüdistust esitatud

Mullu novembris kirjutas Kroonika , et strippar Justin McNairn on väidetavasti abikaasa Triinu Liisi suhtes vägivalda kasutanud. „Mul on videoid kõigest – kus ta röögib, hoiab kinni ja karjub, et hoiab veel, kui vaja. Neid ma ei avalda enne, kui olen uurijaga kokku saanud,“ märkis Triinu Liis detsembri alguses Õhtulehele, et asjad on saanud ametliku käigu. Prokuratuuri nõunik Kristiina Kivari ütles, et Justin McNairni juhtumis pole veel süüdistust esitatud ja menetlustoimingud jätkuvad.