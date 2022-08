Kreml saadab korvpalluri üheksaks aastaks trellide taha

Moskva kohus mõistis Ameerika korvpallurile Brittney Grinerile kanepiõli riiki toomise eest üheksa aasta pikkuse vanglakaristuse. Griner on varem oma süüd tunnistanud, ent on ka rõhutanud, et tegu oli inimliku eksitusega – tema kodukohas on kanepiõli tarvitamine lubatud.