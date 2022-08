SÕJAKOKKUVÕTE | Moskva H&Mi uste taha tekkisid megajärjekorrad

Vene sõdurid tulistasid neljapäeva lõuna ajal suurtükkidest Donetski oblastis Toretskis rahumeelsete tsiviilisikute pihta. Ühistranspordipeatuses hukkus kaheksa ja sai vigastada neli inimest. Haavatute seas on kolm last. Mõkolajivis said rakettidega pihta elumajad.