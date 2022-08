PRONKSIÖÖ KORDUB? Narva punamonumenti kaitsev mees: kui tank teisaldatakse, tuleb sõda

„Ma tean, et siis tuleb kohe vähemalt 1000 inimest siia tanki kaitsma. See oleks nagu pronksiööl,“ pakub Narva tanki kaitsev Anatoli (nimi muudetud), mis juhtub, kui valitsus tangi minema viib. „Kui tanki teisaldama hakatakse, tuleb sõda. Eesti jääks aina väiksemaks ja väiksemaks…“ ennustab ta. Seni ei paista kraanat aga kuskilt ning kuigi tankimonumendi juurest käib mõne tunni jooksul läbi paarsada eri inimest, nad sinna pikemaks ei jää ning olukord on üsna rahulik.