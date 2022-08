MAAINIMESE LOLLITAMINE? Pensionär ei taipa, miks ta on võlgu: „Pank valetab!“

Saaremaal elav pensionär Kalle Kesküla sattus segadusse, kui talle tuli järjekordne võlateatis Coop pangast. Enda arvates oli ta kaardiga lõpparve teinud ja kõik arved ära maksnud. Panga klienditeenindaja seletusest ei saanud ta aru. Võlg on nüüdseks kasvanud pea 180 euroni ja viivised aina lisanduvad, aga Kesküla pole nõus seda maksma, sest arvab, et pank valetab. „Ju pean lootma inkasso peale, et tõde teada saada,“ usub ta.