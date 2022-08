Juhtkiri | Tants ümber tanki

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et tank on taparelv, mitte mälestusobjekt. Tabav sõnastus. Ja kui sel juhtub olema mingi ajalooline väärtus, siis on eseme koht muuseumis. Suuresti kaitseotstarbe minetanud linnustest on just sellised ajaloo hoidjad saanud, kus huvilised näevad kivikirveid ja rauast kahurikuule, Saaremaa sõjamuuseumis on esinduslik sõjamasinate kogu. Küll leiab ka koha, kuhu tank sobib. Teemaga oleks tulnud juba mitu kuud tagasi tegelda, mitte seda kuuma kartulina ühest ministeeriumist, volikogust vms teise menetleda. Seejuures on ülioluline kommunikatsioon, inimestele tuleb selgitada, et kes, kuhu ja miks viis.