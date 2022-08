KOLEDUSTE ÖÖ: valvur müüs meesvangidele naiste osakonna võtmed

See kõlab nagu kole episood sarjast „Oranž on uus must“, ent juhtus päriselt. Nimelt kaebasid 28 Indiana osariigi naisvangi vangla töötajad kohtusse. Nad süüdistavad üht valvuritest selles, et too müüs sama asutuse teises tiivas elutsevatele meesvangidele 1000 dollari eest nende kongivõtmed, et nood saaksid naiste poolele „lustima“ minna.