Linna parima terrassiga Hiiu Pubi köögikunstis allahindlust ei tee

Tallinna kesklinnast vaid mõnekümneminutilise rongisõidu järel tuleb astuda maha kaunis Hiiu jaamas, jalutada paar minutit ja juba paistavad Hiiu Pubi kutsuvad teenindajad. Hiiu romantiline külg on paljudele tallinlastele veel tundmatu, sest äärelinnadesse tihti uudistama ei satuta. Kuid kindlasti peaks see muutuma, sest Hiiu kandi aedlinlik idüll on väärt uudistamist.

Hiiu Pubi sobib neisse jalutustesse ja Tallinna kaugemate kantide uudistamisse alati suurepäraselt. Astuge pubisse sisse ja laske teenindajatel kõige muu eest hoolitseda. Lisaks mõnusale toidule ja soojale vastuvõtule annab pubirahvas kindlasti ka nõu, mida Hiiul veel vaadata, kuhu jalutada. Ning tulge Hiiule pigem rongiga: see on mugav, kiire ja ei pea muretsema, kuidas koju saada, kui õhtu pikale venib.

Uus menüü pole vaid lihasööjaile

Olulisim uuendus, mida peab Hiiu Pubi puhul hetkel rõhutama, on nende uuenenud menüü. Loomulikult on jäänud alles püsikundedele hinge läinud klassikud, kuid juurde on tulnud uut ja veelgi põnevamat. Köögis tegutsevad aserbaidžaani ja gruusia päritolu andekad lihameistrid Orhan ja Sulkhan, kes on toonud kodumaalt kaasa parimad retseptid. Tallinna linnas ei ole aga palju paremat šašlõkki võimalik leida, sest kokad marineerivad neid kodumaalt kaasa toodud viisil.

Hiiu Pubi uue menüü tõeliseks tõmbenumbriks on aga 24 tundi marineeritud sealihast küpsetatud šnitslid. Sellise maitse ja stiiliga valmistatud liha kohe kindlasti mujal Tallinnas ei saa. Võib öelda, et see ongi see tõeline šnitsel. Lisaks nende spetsialiteediks muutunud liharoogadele pakutakse ka palju muud. Miks mitte proovida lehttaignakoorikus seenesuppi või ameerikapäraseid toite – lihakat burgerit või maja šokolaadikooki. Hiiu Pubi on eelkõige kogukonna toidukoht, kus hiiukatel peab olema valikut ja uusi maitseid. Samas ei ole võimalik ka kaugemalt tulijal Hiiu menüüst paari-kolme külastusega väsida.