Politsei hoiatab: kingituseks köögiriistu pakkunud mehed osutusid jultunud petturiteks

Kolmapäeval pöördusid kaks meest Rocca Al Mare kaubanduskeskuse parklas 86aastase mehe poole väitega, et nad peavad ära sõitma, kuid nendega on kaasas köögiriistad, mida ei ole kuhugi anda. Mehe poole pöördunud seni tuvastamata noormehed ütlesid, et annavad paki kingitusena. Vanem mees ei saanud 45 kg kaaluvat kingitust ise koju viia ja tema poole pöördunud mehed pakkusid, et sõidutavad ta koos kingitusega koju.