Reinsalu: Narva tank tuleb kuu jooksul kõrvaldada

„Negatiivne asi, mida meenutame pronksmehe saagast, oli see, et konflikti lasti küpseda aasta otsa. Kuna valitsus ei langetanud otsust, koguneti sinna tuhandetega meelt avaldama,“ rääkis Reinsalu.

„Kui on juba märke, et provokaatorid tegutsevad, siis tuleb see küsimus loomulikult õigusriigi meetmete järgi võimalikult kiiresti lahendada ja panna sellele asjale punkt, et me ei laseks provokaatoritel endaga kogu oma rahvaga manipuleerida,“ märkis Reinsalu.