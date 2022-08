VIDEO | Kallas: kõik punamonumendid tuleb teisaldada. „Tank on taparelv, mitte mälestusobjekt.“

Solman ütles, et Isamaal on sama nägemus punamonumentide asjus nagu koalitsioonipartneritel.

Riigihalduse minister ütles, et algatatakse planeering Liivi lahte meretuulepargi ehitamiseks, mis katab ära poole Eesti elektritarbimisest.

Postimehest küsiti, milline on ajagraafik punamonumentide teisaldamiseks. Kallas vastas, et seda tehakse nii kiiresti kui võimalik.

Päevalehest küsiti, kas valitsus ei tunne ajalist survet, näiteks Reinsalu rääkis kuuajalisest perspektiivist. Kallas ütles, et punamonumentidega tegeletakse alates mai lõpust. „On kohad, kus on teistmoodi, ja palju logistilisi ülesandeid, mida tuleb lahendada.“ Kallase sõnul püüab ka valitsus pingete kuhjumist vältida. Läänemets lisas, et valitsusel on ülevaade olukorrast. „Monumentidest on saanud avaliku korra küsimus.“ Läänemets rõhutas taas, et teisaldamist tahetakse teha korrektselt, mitte ei viida monument lähipäevil öösel minema.

Küsiti, kui kaugel on Solmani haldusalus õiguslik analüüs punamonumentide eemaldamiseks. Solman ütles, et sellega tegeleb riigikantselei juures olev komisjon, kuid lahendust on oodata lähiajal.