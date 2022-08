Juhtkiri | Koolid vene keele ikka alt vabaks

Kas on inglise keele kõrval ainsaks pakutavaks võimaluseks vene keel või kui on valikus näiteks vene, prantsuse, hispaania ja saksa keeled, siis üks väljavalituist peab igal juhul olema vene keel. Kindlasti on koolidel endil vana sisseharjunud rada tallates mugavam, kui vene keele õpetajad on palgal veel nõukaajast ning prantsuse või hispaania keele õpetajaid tuleks tikutulega otsida.

Õpilase vaatevinklist tuleb aga küsida, kas kool saab olla sotsiaalprojekti koht pensionieelikust vene keele õpetaja reisisaatjana palgal hoidmiseks, kui tegelik elu esitab uue põlvkonna keeleoskusele hoopis teised nõudmised. Tuleb olla realist – noor eestlane ei vaata Vene telekanaleid, ei loe kirjandust vene keeles, ammugi veel pärast Ukraina sõja puhkemist. Ei saa ka alahinnata lapsevanemate mälusse sissekodeeritud tõrksust vene värgi suhtes, sest keskealiste ja vanemate jaoks on see olnud eelkõige okupeeriva riigi pealesunnitud keel.

Siin peitubki konks – kuigi vene keele tunde võib olla sama palju kui inglise keele omi, vene keelt ei omandata, kui puudub nii motivatsioon kui reaalne vajadus selle oskuse järele. Et siinse venelasega suhtleb eesti noor inglise keeles, kui too eesti keelt ei oska, on juba ise lugu. Ainult et eesti noor võib vene keele mitteoskamist endale lubada, sest reisima või tööle läheb ta läände, kuid eesti keelt mitteoskav venelane on sellega ise endale ehitanud klaaslae, mis ei luba tal Eesti ühiskonnas karjääri teha.