SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi plaanib kooseluseaduse eelnõud

Vabatahtlikud püüavad Donetski elanikke evakueerida, kuid paljud ei taha oma kodu jätta. Eriti lootusetus olukorras on vaesed eakamad inimesed, kes tunnevad, et ei suuda mujal uut elu alustada. Vabatahtlikud rääkisid USA telekanalis NBC mõni aeg tagasi näidatud klipis, et üks evakueeritav papi pole elu jooksul kodutalust palju kaugemal käinud. Teise oblastisse kolimine on sellisele inimesele sama mõeldamatu nagu meile ehk Marsile kolimine.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et riigil on kavas välja töötada samast soost paaride registreeritud kooselu seaduse eelnõu. Ehk siis midagi meil kehtiva kooseluseaduse sarnast. Riigipea viitas veebis üles seatud rahvaalgatusele, mis nõuab samast soost paaride abielu seadustamist. Ta tõi esile, et ainus põhjus, miks samasooliste abielusid ei saa kehtestada, on sõda. Ukraina seadustest lähtuvalt ei saa sel ajal muuta riigi põhiseadust, mida aga abielu sõlmimise lubamine kõigile paaridele nõuaks. Petitsioonile oli 2. augusti seisuga alla kirjutanud üle 25 000 ukrainlase. Selle algataja on 24aastane Zaporižžijast pärit inglise keele õpetaja Anastassija, kes on biseksuaalne naine. Teda innustasid uudislood heteromeestest, kes peavad Ukrainat kaitsma minema. Paljud neist võtavad enne rindele suundumist kiiruga pruudi naiseks, kuid LGBTQ+ kogukonna liikmetel sellist võimalust pole. Zelenskõi avaldus on Anastassija hinnangul paljulubav esimene samm. Sel aastal toimus Kiievi Pride'i-paraad (pildil) Varssavi omaga kahasse just Poola pealinnas.